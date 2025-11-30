Un hombre herido menos grave en un accidente de autogiro en el campo de aviación de Ulldecona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han activado este domingo al mediodía cuatro dotaciones para asistir un accidente en el campo de aviación de Ulldecona.

El aviso, recibo a las 11.59 h a través del teléfono de emergencias 112, alertaba del accidente de un autogiro con un único ocupante.

Hasta el lugar también se ha desplazado el Servicio de Emergencias Médicas (SEM), que ha atendido el hombre herido y lo ha trasladado en estado menos grave al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En el dispositivo sanitario se ha activado una ambulancia.

Un autogiro es uno aeronave de alas giratorias que vuela como los aviones pero su ala es un rotor que gira por la acción del viento relativo que lo atraviesa de abajo hacia arriba y, por lo tanto, puede considerarse un híbrido entre el aeroplano y el helicóptero.

Es un aparato muy seguro, que sólo tiene un momento crítico: después del aterrizaje, mientras el rotor todavía no se ha detenido, una ráfaga fuera de viento lo puede volver a elevar.