Un ebrense, a la final del programa 'Bailando con las Estrellas' de Telecinco

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El bailarín de Amposta, Genis Betrian, ha conseguido llegar a la final del programa Bailando con las Estrellas de Telecinco acompañado de su pareja de baile, la cantante de Operación Triunfo (OT), Nerea Rodríguez. La final se podrá ver este sábado a las 22.00 horas.

Desde las Terres de l'Ebre están pidiendo la ayuda a la ciudadanía para que voten y ayuden en Betrian a ganar el programa de baile. Entre algunas de las personalidades ebrenses que han pedido el voto para el ampostino, está el alcalde de la capital del Montsià, Adam Tomàs, que ha pedido el voto para Genis a través de sus redes sociales.

Los telespectadores serán los encargados de decidir los cuales será el gran vencedor del talento show de Mediaset a través de la app de Mediaset Infinity. Las votaciones, que son gratuitas, se iniciarán una vez empiece la gala a las 22 horas.

Imagen de los cuatro famosos finalistas de 'Bailando con las estrellas'.Bailando con las estrellas

Genis y Nerea consiguieron clasificarse a la final donde competirán contra Anabel Pantoja, Jorge González y Nona Sobo. Este sábado subirán por última vez al escenario del programa para hacer su actuación final.

El programa conducido por la modelo Valeria Mazza cuenta con un jurado exigente formado por Julia Gómez Cora, Pelayo Díaz, Blanca Li, Gorka Márquez e Inmaculada Casal.