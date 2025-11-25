La tarraconense que ha brillado en los Emmy por su documental sobre el caso Rubiales

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La directora Joanna Pardos, natural de La Ràpita, ha ganado un International Emmy Award por el documental #SeAcabó: Diario de las campeonas, producido por Netflix y You First Originals. La producción se ha impuesto en la categoría de Mejor Documental Deportivo en la gala celebrada en Nueva York, donde Pardos compartió protagonismo con el actor Oriol Pla, también premiado por su papel en Yo, adicto.

El documental repasa, a través de las voces de Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes y Aitana Bonmatí, las consecuencias del beso no consentido de Luis Rubiales a Hermoso tras la final del Mundial de 2023. Por primera vez, las jugadoras narran cómo vivieron aquel episodio que marcó un punto de inflexión en el fútbol femenino español.

En declaraciones a El món a RAC1, Pardos ha confesado que no esperaba llevarse el Emmy a casa. “Estoy muy contenta, sobre todo por las jugadoras, que han hecho un gran esfuerzo al hablar por primera vez de lo que vivieron en la Federación”, explicó. También ha revelado que Alexia Putellas fue una de las primeras en felicitarla tras conocerse la nominación, un gesto que ha calificado como “muy bonito y significativo”.

No era la primera vez que la directora catalana rozaba un galardón internacional, ya que en 2023 ya fue finalista con Alexia: Labor omnia vincit, otro documental centrado en la capitana del FC Barcelona. Con este nuevo reconocimiento, Pardos consolida su posición como una de las voces más destacadas del documental social y deportivo en España.