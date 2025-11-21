Un turismo se precipita por un barranco de unos dos metros y medio en la N-340 en Amposta

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida a primera hora de la mañana después de caer con el coche por un barranco en la N-340 en Amposta. El accidente ha tenido lugar a las 08.52 horas en el punto kilométrico 1.081,7 en sentido Valencia.

Por causas que se desconocen el vehículo se ha precipitado unos dos metros y medio y uno de los ocupantes ha resultado herido. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) lo ha trasladado hasta el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Los Bombers de la Generalitat han movilizado tres dotaciones terrestres hasta el lugarde los hechos y han hecho una primera asistencia médica al herido y después han hecho tareas de limpieza de la calzada.