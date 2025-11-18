Arrestados dos jóvenes de la Sénia para amenazar con una pistola de aire comprimido que parecía de fuego

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos jóvenes de 20 y 21 años en la Sénia (Montsià) como presuntos autores de un delito de amenazas. Los hechos pasaron el sábado por la tarde. Un hombre acudió, muy alterado, a un control policial que los Mossos hacían con la Policía Local de la Sénia y explicó que un vehículo lo perseguía desde hacía rato de manera agresiva y que los ocupantes del coche le habían mostrado un arma mientras lo amenazaban con hacerle daño.

Varias patrullas iniciaron una búsqueda y localizaron el vehículo denunciado estacionado. En el cacheo encontraron cartuchos de aire comprimido en el maletero y el arma escondida en la rueda de otro vehículo, una imitación muy realista de una pistola corta de la marca Glock. Cuando la víctima de las amenazas acudió al control policial para explicar los hechos, los agentes le dijeron que fuera a interponer la denuncia correspondiente, pero en el trayecto, volvió a llamar a la Policía Local de la Sénia, porque lo volvían a perseguir con el mismo vehículo que circulaba detrás suyo de manera muy agresiva.

Al aparecer la policía, el coche sospechoso huyó por las calles interiores de la población, y Mossos y Policía Local activaron una búsqueda coordinada. Encontraron el vehículo estacionado dentro del pueblo y lo registraron. En maletero había un envoltorio con 41 cartuchos de aire comprimido y un tarro de bolas de acero para este tipo de arma. Finalmente, los agentes también localizaron el arma tapada con plástico sobre el neumático de otro vehículo estacionado en una calle próxima, en un punto que no se veía desde la vía pública.

Los dos detenidos ya han pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Amposta como presuntos autores de un delito de amenazas.