Localizan dos personas perdidas en la Sènia gracias a una llamada de emergencia vía satélite

Los Bomberos de la Generalitat han localizado este domingo a dos personas que se habían perdido en la Sènia, después de un aviso recibido a las 14.26 horas a través del 112.

Les dos personas, que iban acompañadas de su perro, pudieron activar una llamada de emergencia vía satélite, hecho que permitió situar su posición con precisión e iniciar el operativo de búsqueda.

Una vez ubicadas, las dotaciones desplazadas —cinco vehículos terrestres y un helicóptero de los GRAE con médico del SEM- las han podido encontrar en perfecto estado y las han acompañado hasta el punto donde habían dejado su vehículo.