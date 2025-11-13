Los mejilloneros siembran un millón y medio kg de cría comprada al extranjero por la mortalidad del verano

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los mejilloneros del Delta del Ebro ultiman la siembra de la cría, y cerca de un millón y medio kilos de semilla ya cuelgan de las bateas. Este año, estas semillas vuelven a venir de otras partes del Mediterráneo. Las han tenido que comprar, sobre todo en Italia, porque las altas temperaturas del agua en verano mataron el 90% de la cría autóctona. Antes eso pasaba una vez cada cuatro años y ahora pasa tres de cada cuatro. Los costes de producción se disparan, sobre todo cuando en las zonas donde se compra la semilla también se muere por el calentamiento del mar, como pasó el año pasado. Los acuicultores confían en que las pruebas de viveros de cría de mejillón en alta mar den buenos resultados y la alternativa cuando se les muere su semilla sea de proximidad.

Los camiones de Grecia e Italia llegan de madrugada, con la Petita Venècia a oscuras. Los acuicultores esperan la remesa en la entrada de las instalaciones de la Ràpita (Montsià) cuando todavía quedan unas horas para que salga el sol. La cría ha salido de destino 24 horas antes y tiene la hora de llegada comprometida. Si viene de Grecia, el viaje es de tres días. Este año unos 75 trailers han descargado semilla en las instalaciones acuícolas de la Petita Venècia.

A medida que descargan los cantos rodados cargados de semilla, los mejilloneros la compran y se la llevan hacia sus almacenes. Allí deshacen los lotes y van cargando las cuerdas a las pontones, para tenerlo todo a punto y salir hacia las bateas cuando amanezca. La cría se sumerge en el agua «para que se recupere» antes de trabajarla y repartir las cuerdas de nuevo, si hace falta.

Sin cría propia

Esta operación de compra antes de la siembra del mejillón, hasta ahora, no era habitual. Cada acuicultor hace su cría en las bateas, y la recogen y la guardan cuando recogen el mejillón. Con el cambio climático, los veranos de temperaturas extremas y un agua de mar calentada, cada año se sufre más para hacerla sobrevivir. A mediados de verano se viven unas semanas críticas en que prácticamente toda la semilla muere y los mejilloneros del Delta del Ebro pierden la siembra de la campaña siguiente.

El mejillón a partir de los 26 grados de temperatura del agua deja de comer y pierde carne, y a partir de los 28 grados, muere. No es extraño llegar a temperaturas del agua de hasta 35 grados en los Alfaxs y el Fangar y ya hace unos años que la campaña de recogida del mejillón se adelanta casi dos meses. Antes acababa a final de septiembre y ahora prácticamente se da por finalizada en julio. Los productores pierden uno de los mejores meses de consumo y ventas, que es agosto. La semilla, en cambio, tiene que pasar todo el verano en las bateas y con los registros de calor actuales, se hace muy difícil que sobrevivan. Este año, por ejemplo, a final de julio la cría de mejillón «estaba perfecta» y el 17 de agosto había muerto.

Menos rentabilidad

Comprarla significa un incremento de costes muy importante y también un encarecimiento del precio final del producto para el consumidor. Como ha detallado Gerardo Bonet, gerente de la Federación de Productores de Moluscos del Delta del Ebro (Fepromodel), «traen la cría del Mediterráneo», desde Grecia, Italia y también Francia, «porque es la única que se adapta a las bahías del Delta del Ebro». Necesitan un millón y medio kilos para poder llegar a los tres o cuatro millones de kilos de producción de mejillón en verano.

La semilla, el pasado viernes se pagó a 1,25 euros el kilo. Hace sólo cuatro años los costaba la mitad, unos 0,67 céntimos de euro el kilo, pero el año pasado pagaron el triple, a 1,80 euros. Se ha llegado a pagar a 3 euros por kilo. El encarecimiento del año pasado se produjo porque en Italia, en el sur, también sufrieron una mortalidad del 90% de la cría de mejillón por el calor. A diferencia de las bahías del Delta, que tienen unos dos o tres metros de profundidad, la cría de mejillón sobrevive mejor en unas aguas italianas, más profundas y más frías, sobre todo en el delta del Po, en el norte del país.

Por el contrario, la poca profundidad de las bahías de los Alfacs y el Fangar tiene una ventaja, una gran cantidad de fitoplancton, que puede llegar a ser entre tres y cuatro veces más que en otros lugares del Mediterráneo. Eso hace que «el mejillón tenga un sabor especial, una textura única y crezca más rápido» en el Delta del Ebro.

Pruebas en alta mar en el Ebro

Agricultura ha autorizado recientemente, la instalación de un vivero de cría de mejillón en la costa de la Ametlla de Mar. La empresa Moluscos Mar Abierto instalará nuevas estructuras en alta mar para plantar unos 500.000 kilos de semilla autóctona. Abaratar costes a los productores que pierden la cría y garantizar una variedad más autóctona, «100% del Delta», son los objetivos de esta prueba. Desde Fepromodel celebran la concesión. «Lo vemos bien, es una posibilidad más que tenemos», ha dicho Bonet.

Plantarán una tercera parte de la cantidad de semilla que necesitan los musclaires del Delta, pero si funciona, confían en que se pueda ampliar y que los acuicultores tengan una alternativa «de calidad y de proximidad». Comprarla cerca de garantizará una supervivencia mayor de la semilla. Que cada acuicultor tuviera su plataforma en alta mar para hacer la cría, no se plantea. El trabajo dentro de las bahías es muy diferente que fuera. Salir en alta mar requiere «unas estructuras diferentes, embarcaciones grandes, tripulación y otros recursos» que los mejilloneros no tienen.