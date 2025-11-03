Municipal
El Ayuntamiento de la Ràpita rebajará la tasa de basura y aplicará bonificaciones en el ICIO
El consistorio no incrementará ordenanzas de cara al próximo año
El Ayuntamiento de la Ràpita (Montsià) aprobó en el pleno del viernes no incrementar ninguna de las ordenanzas municipales de cara al próximo año e incluso rebajar en un 2,5% la tasa de basura.
Asimismo, se aplicará una bonificación de hasta el 95% del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) para trabajos de accesibilidad en comercios e inmuebles particulares o comunitarios y los vehículos con más de 35 años de antigüedad disfrutarán de una bonificación del 100% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica.
Por otra parte, el plenario validó la concertación de un aval bancario de 8 millones de euros requerido por el juzgado en el marco del procedimiento judicial abierto por el caso del edificio de la calle Oliveres.