El Ayuntamiento de la Ràpita rebajará la tasa de basura y aplicará bonificaciones en el ICIO

El Ayuntamiento de la Ràpita (Montsià) aprobó en el pleno del viernes no incrementar ninguna de las ordenanzas municipales de cara al próximo año e incluso rebajar en un 2,5% la tasa de basura.

Asimismo, se aplicará una bonificación de hasta el 95% del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) para trabajos de accesibilidad en comercios e inmuebles particulares o comunitarios y los vehículos con más de 35 años de antigüedad disfrutarán de una bonificación del 100% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica.

Por otra parte, el plenario validó la concertación de un aval bancario de 8 millones de euros requerido por el juzgado en el marco del procedimiento judicial abierto por el caso del edificio de la calle Oliveres.