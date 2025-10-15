La dana Alice deja sin suministro de agua potable a los vecinos de Freginals

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El episodio de lluvias torrenciales e inundaciones del domingo por la tarde ha dejado a los vecinos de Freginals sin suministro de agua potable. Según ha informado en un comunicado la empresa suministradora a Aqualia se ha detectado una alteración en la calidad del agua del acuífero de captación subterránea y en el agua suministrada a los usuarios del municipio.

Las analíticas han revelado que se ha superado el valor paramétrico de turbiedad, indicador que mide las partículas en suspensión en el agua, principalmente arcillas, que pueden alterar el aspecto y la calidad organoléptica. Según han recordado, preventivamente y de acuerdo con la normativa, el agua no es apta para el consumo humano y no se puede utilizar para ningún uso cotidiano.

Así pues, ha insistido Aqualia, el agua no se puede utilizar para beber, cocinar, lavar alimentos, ropa o para la higiene personal. La restricción, de acuerdo con el mismo comunicado, se mantendrá «hasta nueva orden, mientras se trabaja para restablecer la calidad del suministro».

La empresa ha asegurado también que trabaja coordinadamente con el Ayuntamiento de Freginals y las autoridades sanitarias «analizando medidas para solucionar la situación con la máxima celeridad». De momento, y para garantizar el acceso a agua potable durante este periodo, se suministrará gratuitamente agua apta para el consumo a los vecinos afectados mediante camión cisterna, que se ubicará en la calle Pla de Corany, cerca de la zona de piscinas y equipamientos municipales.