Los Bombers tienen todavía «días de trabajo» a Alcanar, pero el escenario en el Ebre «ha cambiado drásticamente»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos tienen todavía «algunos días de trabajo» en Alcanar para arreglar los desperfectos causados por los aguaceros del domingo y lunes, pero la cabeza de intervención de los Bombers Albert Castellet ha afirmado que, después de las tareas de hoy, el escenario en el Ebre «ha cambiado drásticamente».

El mando del cuerpo de emergencias ha explicado que este miércoles se ha actuado a cuatro sectores, Amposta, Santa Bàrbara, Godall, la Ràpita y Alcanar. En este último está donde quedan «más tareas pendientes», principalmente limpiar barro, escombros u otros elementos. Los otros tres sectores han quedado ya «bastante limpios». Con todo, se mantiene para este jueves un dispositivo similar al del miércoles, para acelerar tanto como sea posible la vuelta a la normalidad en los sectores todavía afectados.