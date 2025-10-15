Los Bombers mantienen un dispositivo con unos 70 efectivos en el Ebre para restablecer la normalidad

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat mantienen un dispositivo con unas 30 dotaciones terrestres y unos 70 efectivos en las Terres de l'Ebre con el objetivo de restablecer la normalidad después de las lluvias torrenciales como consecuencia de la dana Alice.

Los bomberos siguen trabajando, por sectores y con equipos conjuntos con voluntarios, en la permeabilidad de vías y limpieza de bajos con el apoyo de maquinaria pesada. En las zonas de Godall, Santa Bàrbara y Freginals, las tareas están bastante avanzadas, mientras que en Alcanar y la Ràpita todavía queda mucho trabajo por hacer.

En el sector de trabajo de la Ràpita y Alcanar, se ha desplazado 6 dotaciones de bomberos y 45 voluntarios y en el nuevo sector de Amposta trabajan 4 dotaciones de bomberos y 40 voluntarios. Las tareas asignadas son de limpieza de calles y bajos, y el restablecimiento de caminos que llevan a masías individuales, en algunas de las cuales se tiene constancia que vive gente. El cuerpo de Bombers destina este miércoles 78 efectivos entre profesionales y voluntarios, y 28 vehículos, 16 de los cuales vehículos de agua (BRP) y otros especializados.

En cuanto a las carreteras, «la respuesta a la emergencia está finalizada» y quedan tres vías cortadas que necesitan obra civil para poder reabrirse. Son la N-340, la C-12 y la TV-3443. También se continuará trabajando a restablecer los caminos de acceso a masías y casas habitadas. En concreto, hay tres viviendas sin acceso en Freginals, y los que se están identificando en la zona de los Ullals de Baltasar en Amposta.