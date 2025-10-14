Tramos de asfalto desplazados, boquetes y montañas de basura: los aguaceros del Montsià desdibujan las carreteras

Campos de cítricos y la carretera TV-3443 arrasados por el agua junto al barranco de la Galera al término de Amposta.ACN

Varios tramos de la capa asfaltada de la carretera TV-3443, conocida como de la Carrova que antiguamente unía Tortosa y Amposta, descansan en medio de bancales cultivados en el margen derecho del río Ebro. La fuerza del agua, especialmente de un barranco de la Galera desbordado, rompió el pavimento y lo desplazó decenas de metros, como piezas desmontables. El vial, paralelo al canal de la Derecha del Ebro, es una de las afectaciones más visibles del paso destructivo de la borrasca Alice por el Montsià, como muestran las imágenes en dron tomadas por la ACN.

En el otro lado, Carreteras de la Generalitat trabaja para poner a punto la C-12, donde la fuerza del agua rompió y arrastró vallas y señales, dejando montañas de basura y barro que cortan el tráfico