Rafel Verdiell, agricultor: «Ya habíamos perdido la mitad de la cosecha antes de esta última lluvia»

Rafel Verdiell, agricultor y miembro de Unió de Pagesos, caminando por los surcos y desperfectos de los aguaceros en una finca de olivos.ACN

«Llevamos tres fines de semana de lluvias -y daños. Es desesperante». Rafel Verdiell, agricultor y miembro de Unió de Pagesos hace balance este martes de los destrozos que han dejado, otra vez, los aguaceros. En una de sus fincas de olivos de Amposta, los surcos de barro, las piedras arrastradas y agujeros enormes en el camino, se suman a un fruto tocado por la granizada de hace una semana, que acabará de perderse si los hongos afectan al árbol. También las humedades preocupan en el sector de los cítricos, sobre todo de la mandarina, porque la agrieta y se estropea.

Verdiell confía en que el Gobierno responderá con ayudas suficientes y rápidas, mientras reconoce que el campesinado también está buscando medidas que les haga más resilientes a unas lluvias demasiado hostiles.