Cede el techo de una casa en Ulldecona sin causar heridos

Los Bombers de la Generaliltat han trabajado esta mañana del martes en el hundimiento de parte del techo de la habitación de una casa en Ulldecona. El aviso lo han recibido a las 10.02 horas y se han desplazado hasta 5 dotaciones terrestres con efectivos del Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales (GRAE) y drones hasta el número 14 de la calle Miracle.

Según explica bomberos, por causas que se desconocen, ha cedido el techo de una de las estancias de la vivienda de dos plantas. La persona que había en el interior ha podido salir por su propio pie sin resultar herida. El cuerpo de emergencias ha descartado que hubiera nadie más en el interior.

Los bomberos y técnicos del Ayuntamiento de Ulldecona han revisado las casas colindantes y han descartado riesgo de colapso. Finalmente, los efectivos GRAE y los drones no han sido necesarios.