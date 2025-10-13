Un vecino de la urbanización Serramar d'Alcanar: «Es la tercera vez en 4 años que nos entra agua en casa»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El temporal en el Montsià ha dejado daños materiales en viviendas, infraestructuras y negocios. En la urbanización Serramar d'Alcanar uno de los barrancos que pasa por al lado vertió piedras, barro y agua en propiedades privadas. Javier Costa, vecino de la zona, ha explicado a ACN que «es la tercera vez en cuatro años» que les entra agua en casa. Su chalet se encuentra al límite entre la urbanización y un campo de olivos que lleva mucha agua cuando llueve con intensidad. El muro exterior aguantó, pero la puerta de hierro ha quedado deformada y también se les ha destrozado buena parte del jardín y algunos objetos del interior. Explica que cuando el agua llegó además de un metro de altura se marchó al piso de arriba. «Había un riesgo importante», dice.

Costa recibió la alerta en su móvil por la tarde y reconoce que pensaron «que no sería tan grave como ha estado». Relata, sin embargo, que al cabo de diez minutos empezó a llover y ya no paró, se quedaron sin luz «y empezó a inundarse todo». Afirma que la noche ha sido «un poco delicada».

Este vecino lamenta que cuando hay aguaceros de estas características el barranco se llena y son «los primeros en recibir su fuerza». «Poca cosa podemos hacer, dice, y plantea la posibilidad de que pusieran «un muro o alguna cosa» para evitar que se repita esta situación. «Estamos un poco preocupados», insiste.

Afectaciones en el barranco de Aljub y en el camping de los Alfacs

En el barranco de Aljub, al límite entre Alcanar y la Ràpita, las piedras y escombros bloquearon el paso subterráneo por donde evacua hacia la playa del Suís y por donde eso hizo que el agua pasara por encima de la antigua carretera nacional (N-340a). En medio de la calzada ha quedado un árbol y la maquinaria se encarga de arreglar los desperfectos para poder reabrir los dos carriles, ya que este lunes por la mañana se está dando paso alternativo. Además, la valla que separa la acera del barranco ha quedado totalmente arrancada.

Un poco más en el sur, en el camping de los Alfacs, el muro que lo separa de l'N-340a ha cedido en más de 20 metros. La fuerza del agua incluso ha hecho caer la valla protectora de la carretera. Dentro del recinto, árboles caídos, escombros y daños en bungalows.