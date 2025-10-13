Una vecina de Godall: «En un segundo, el agua lo arrasó todo, tenemos miedo»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una vecina de Godall (Montsià) ha explicado a ACN que este domingo por la tarde pasaron mucho miedo a causa del desbordamiento del barranco del pueblo. Araceli Villalbí ha relatado que «en un segundo la barrancada entró dentro de casa, el agua llevaba mucha fuerza, era muy agresiva, y reventó las puertas». Ella tuvo que salir nadando como pudo con su perra, pero no pudo salvar nada más, porque el agua llegó «hasta el techo». Ha explicado que varios vecinos lo pasaron mal, como los de un bar que agujerearon una pared para poder subir de piso o una cuidadora que también ayudó a subir a una abuela al piso superior.

Villalbí explica que ni los mayores del pueblo habían visto nunca el barranco tan desbordado: «Está canalizado, pero no pudo resistir y lo arrasó todo». Destaca que por suerte no se ha daño nadie, pero ahora viven con miedo por si puede volver a pasar.

Vehículos arrastrados por las lluvias a Godall.

Por su parte, el alcalde, Alexis Albiol, ha pedido este lunes que las administraciones superiores ayuden a los propietarios de los inmuebles dañados que no tienen seguro. En declaraciones a ACN, Albiol dice que todavía se tienen que valorar los daños, pero prevé que serán abundantes, tanto en propiedades privadas como en el espacio público. Así, ha explicado que el edificio del Ayuntamiento se ha inundado, así como la cooperativa, y también se ha levantado el asfalto de algunas calles y de la carretera de acceso al pueblo, que la Diputació de Tarragona está intentando arreglar de forma urgente con grava. A la población le ha pedido calma y ha dicho que el consistorio intentará ayudar a todo el mundo.

El alcalde ha explicado que durante todo domingo estuvo lloviendo, pero los daños se produjeron en media hora a partir de las 16.30 horas. Este lunes es día de valorar los daños y recuperar las calles y los bajos de los edificios, muy afectados por la riada. Albiol ha agradecido a los habitantes de Godall el trabajo que están haciendo con palas y maquinaria, e incluso a personas de fuera del municipio, así como a los Bombers.