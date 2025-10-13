Santa Bàrbara despierta enfangada y sorprendida por una nueva riada

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Santa Bàrbara ha despertado sobrepasada por una nueva riada de barranco del Pelós desbordado después de las intensas lluvias de este domingo por la tarde. Entre resignados y sorprendidos, los vecinos sacaban barro y agua de las casas cuando todavía no había salido el sol. El agua llegó a superar el medio metro dentro de muchas casas y esta mañana se hace recuento de los bajos inundados, algunos con vehículos inundados dentro.

Los Bombers tuvieron que rescatar personas dentro de dos vehículos y una casa in extremis, pero no habido daños personales. Preocupa sobre todo el impacto que habrá en las infraestructuras agrarias, donde está arrancando la cosecha de la oliva. Aunque «es un problema endémico», hay graves problemas de cobertura e internet.

Una vecina de Santa Bàrbara impactada por los efectos del agua en su jardín mientras los bomberos sacan agua del garajeACN

El alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, ha explicado que es pronto para hacer una primera estimación de los daños, pero ha adelantado que tienen «indicios» que puede haber «mucha afectación». «Hay muchos bajos inundados y lo que realmente nos preocupa y tenemos que empezar a evaluar son las infraestructuras agrícolas», ha dicho en declaraciones a ACN. «Es una cosa vital para el mundo agrícola y más en un momento tanto sensible como ahora, que tenemos la cosecha», ha añadido.

El alcalde ha detallado que el agua que bajó por el barranco arrastró en torno a una decena de coches y los equipos de rescate asistieron a dos personas atrapadas en sus vehículos. El temporal también ha dejado comercios «arruinados», que todavía no se habían recuperado de las riadas del 2023, según ha explicado Gimeno.

El alcalde del municipio que se sitúa entre los Ports y el Delta del Ebro ha asegurado que han despertado «nerviosos», pero al mismo tiempo «tranquilos». «Estamos cogiendo la tarea que nos corresponde y animando en la población que de eso saldremos adelante como hemos salido adelante las otras veces», ha afirmado.

El municipio ha habilitado durante la noche un centro de acogida para personas que habían quedado atrapadas por la lluvia. También se han repartido por los dos hoteles que hay en el pueblo y en casas de voluntarios.

Rabia e impotencia entre los vecinos

Las lluvias en Santa Bàrbara empezó este domingo hacia las 18h de la tarde y en cuestión de dos horas subió a su máximo. Así lo han explicado los vecinos, que han asegurado que han vivido el episodio «con mucha rabia y mucha impotencia». «No puedes hacer nada, ves cómo te entra el agua en casa, como te está invadiendo tu casa, pero por desgracia no puedes hacer nada», ha descrito Francesc Curto en declaraciones a ACN.

El vecino del Montsià ha opinado que esta vez han estado «más previsores» que el episodio similar que vivieron en 2023. «Ya saqué los vehículos para que no me pudieran destrozar nada», ha relatado. «Cuando oyes que tiene que llover realmente tienes que sacarlo todo enseguida porque no te puedes fiar. A la mínima que te fías un poco ya lo has perdido todo», ha añadido. En su caso, explica que se llevó las cosas en el almacén de su madre, donde no llega el agua.

En la misma línea han hablado Mercedes y Juan Francisco, de que desde primera hora de la mañana limpiaban su planta baja «llena» de barro y todavía sin luz. El matrimonio ha asegurado que nunca había visto tanta cantidad de agua y ha relativizado los efectos del temporal. «Ahora ir limpiando y ya veremos, la salud es el principal, el resto se soluciona», ha apuntado.