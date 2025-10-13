La fuerza del barranco de las Foies mueve las salvas de hormigón de la carretera y corta uno de los accesos a Freginals

Carretera llena de barro que muestra los efectos de los aguaceros entre Ulldecona y Freginals

En Freginals, el acceso al municipio desde la carretera T-331 está cortado. La fuerza del agua en el barranco de las Foies, conocido también en el pueblo como el barranquet de Rios, ha levantado las salvas de hormigón de la carretera que cruza bajo el puente del tren. Maquinaria y operarios de la Diputació de Tarragona trabajaban este lunes para retirar los escombros y abrir paso.

Todo el entorno agrícola, donde se cultiva sobre todo cítrico y olivo, se ha visto gravemente afectado por los aguaceros, como es la zona de la Llibreres donde los torrentes de agua se han llevado márgenes, infraestructuras de riego y han estropeado muchos de los caminos y las pistas de acceso. Desde el municipio también se puede observar como se retiran todavía vehículos que quedaron atrapados en la AP-7 por las fuertes lluvias.

Efectos de los aguaceros en una finca de FreginalsACN

Por otro lado, varios caminos rurales en el entorno del barranco de la Galera, concretamente cerca del término municipal de Masdenverge, han quedado malogrados por la fuerza del agua. Estos viales habían sido reparados recientemente y a raíz de las lluvias de las últimas horas han vuelto a quedar destrozados.