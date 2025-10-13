Amposta pide más coordinación e implicación de la Generalitat en la gestión de los aguaceros

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El alcalde de Amposta, Adam Tomàs, ha reclamado este lunes a la Generalitat que agilice las ayudas para los municipios afectados por las lluvias de estos días y de los últimos años, que la Agencia Catalana del Agua (ACA) se implique más en la gestión hídrica de la zona y que se mejore la comunicación cuando se cortan carreteras, así como la ayuda inmediata a los alojados en instalaciones municipales.

Tomàs ha calculado que solo los daños en instalaciones municipales llegan a los 2 millones de euros como mínimo, y los privados pueden superarlos. La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, dice que tiene 4,3 MEUR para ayudar a los municipios.