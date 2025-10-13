Unas 700 personas pasan la noche en el pabellón de tecnificación de Amposta y en la residencia de deportistas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Entre 600 y 700 personas han pasado la noche como han podido en el pabellón de tecnificación deportiva de Amposta y también en la residencia de deportistas situada al lado. La mayoría son viajeros que estaban en tráfico y que se vieron sorprendidos por las fuertes lluvias, que obligaron a cortar la AP-7. Los jóvenes que viven en la residencia de deportistas se han agrupado en pocas habitaciones para poder dejar espacio sobre todo a las familias con criaturas pequeñas. El resto ha dormido en colchones que se han colocado en el pabellón. La Cruz Roja ha distribuido mantas y alimentos.

Anna ha explicado a ACN que la tormenta les cogió de camino. Venían de Lleida, de donde es ella, y pararon en Cambrils a pasar la tarde y donde no llovía. El aguacero les cogió en Amposta de camino hacia Sagunt, donde viven. «Nos desviaron y dando vueltas por Amposta lloviendo, todas las carreteras por donde nos llevaba el GPS estaban cortadas», ha explicado. Abel, su compañero, añade: «Tirabas por una carretera y estaba abierta, pero llegabas al final y estaba cortada y teníamos que volver. Todos los coches estábamos que no sabíamos dónde ir».

La pareja, que tiene un hijo pequeño de 22 meses, acabó en el aparcamiento de un supermercado y allí supieron que habían habilitado el pabellón. «Estábamos nerviosos perdidos», ha reconocido Anna. Abel ha remarcado que la organización de la noche ha ido «bastante bien» porque han dejado el pabellón para los adultos y las madres con bebés y niños han podido pasar la noche en una habitación en la residencia. «Yo estaba en una habitación aparte con dos madres más. Hemos tenido una cama donde poder dormir con el niño. El bebé ha podido descansar, que es primordial, y yo también he podido descansar un poquito, más tranquila», ha señalado Anna agradecida.

Personas que han pasado la noche en el pabellón de tecnificación de AmpostaACN

«Además, los que somos de Valencia, todo eso de las inundaciones todavía nos pilla demasiado cerca. Se te pone el cuerpo un poco extraño», ha reconocido Abel.

James, del Canadá, está de viaje en autobús por España durante una semana y media. Ha explicado que hacia las 18 horas se paró el tráfico por las lluvias intensas, la autopista quedó inundada y la policía los desvió. Intentaron ir a un hotel, pero no pudieron llegar. Después se dirigieron a un restaurante de comida rápida, pero también estaba cerrado. La policía les informó de que todo estaba cerrado y que tenían que pasar la noche en el autobús, pero finalmente pudieron llegar al pabellón, donde ha explicado que ha dormido tres o cuatro horas. «Todo el mundo ha sido muy amable y nos han dado de comida y bebida», ha indicado James, que ha añadido que iban hacia Valencia, pero han decidido dirigirse directamente hacia Madrid.