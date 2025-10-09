La Diputación ayuda a restituir una treintena de caminos estropeados por las lluvias en el Montsià

La presidenta de la Diputación Noemí Llauradó y la alcaldesa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, visitando las obras de los caminos afectados por las lluvias.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona ayuda a los municipios del Montsià afectados por los aguaceros a restituir una treintena de caminos estropeados. La presidenta del ente, Noemí Llauradó, ha visitado Mas de Barberans este jueves donde se actúa en seis viales afectados.

Mas de Barberans es uno de los pueblos que solicitó a la Diputación la asistencia en la resolución de las emergencias y daños producidos en viales municipales por fenómenos meteorológicos extremos, con la que se facilita la restitución de los caminos y las condiciones mínimas para garantizar un tráfico seguro.

Es una ayuda que se ofrece a municipios de menos de 5.000 habitantes y que también han pedido Freginals, Godall y la Galera. Llauradó también ha visitado la Sénia, Godall y Santa Bàrbara para conocer los proyectos de mejora que cuentan con el apoyo de la Diputación.

En la Sénia está el futuro proyecto de remodelación y mejora de accesos a la Tinença de Benifassà, en Godall se adecua la casa Abadía para destinarla a centro de día (planta baja) y a vivienda pública (segunda planta), y en Santa Bàrbara se hacen obras de canalización del colector.