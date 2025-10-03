Amposta pedirá ser declarada zona catastrófica por las últimas lluvias torrenciales

Uno de los afectadospor los aguaceros de Amposta limpia el local donde ha entrado agua.ACN

Amposta pedirá ser declarada zona catastrófica por los daños causados por las lluvias torrenciales caídas la madrugada del domingo pasado y lunes, con una acumulación de agua de hasta 301,4 mm en 24 horas, el valor más alto en más de 30 años de datos, según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

El Ayuntamiento calcula un perjuicio de medio millón de euros en la red de caminos rurales del municipio y reclama al Estado «celeridad» para recibir ayudas y hacer frente a los desperfectos.

«Los principales daños se produjeron en los caminos rurales. Hubo algunas inundaciones en un pabellón, en el auditorio y en almacenes privados, pero fueron afectaciones mínimas resueltas de manera rápida con servicios propios», afirma el alcalde de Amposta, Adam Tomàs.

Con respecto al sector agrícola del municipio, el 70% de los campos de arroz ya habían sido segados y, según el consistorio, «el 30% restante quedó completamente inundados y hasta que no se seque es difícil saber la afectación». En el caso de la oliva, calcula pérdidas de entre el 40 y el 50% de la cosecha.