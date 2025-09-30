Caminos rurales y cauces de barrancos, los espacios más afectados de Amposta por los aguaceros

El alcalde de Amposta, Adam Tomàs, visitando una de las zonas del término municipal más afectadas por los aguaceros.Ayuntamiento de Amposta

Caminos rurales y cauces de barrancos, por donde transcurren algunos de estos viales, han sido los espacios más afectados por los aguaceros de este lunes en la madrugada en el término municipal de Amposta, con una acumulación de lluvia por encima de los 300 litros por metro cuadrado. El alcalde, Adam Tomàs, y técnicos municipales han visitado este martes por la mañana las zonas más afectadas, entre las cuales, el entorno del barranco de Rota.

También han resultado estropeados en diferente medida tramos de los caminos de de Granell, la pista de Tapà, Miralles y Mas de la Carrasca. Según ha explicado Tomàs a ACN, los caminos pavimentados con hormigón han conseguido resistir mejor el episodio, que a pesar de eso ha dejado numerosos boquetes y ha vertido materiales por diferentes pistas.

El aguacero también ha ocasionado incidencias en el interior del cementerio municipal, donde se ha esparcido y se acumulado barro en algunas zonas, además de abrir baches por hundimiento del pavimento en algunas calles de la ciudad.

Acumulación del suelo en el cementerio municipal de Amposta a raíz de los aguaceros de este lunes de madrugada.Ayuntamiento Amposta

Por otra parte, la Comunidad de Regantes de la Izquierda del Ebro ha anunciado este martes que mantendrá el canal cerrado hasta el próximo viernes ante las acumulaciones de agua registradas. Según la entidad, la afectación en la zona regable por el canal ha estado de «baja intensidad y moderada en cantidad», a excepción de la zona del término de l'Aldea más próxima a Amposta, con precipitaciones acumuladas de 120 litros por metro cuadrado.

Las precipitaciones, según han reconocido, han afectado a algunos arrozales que quedaban para segar. En este sentido, ha pedido a los campesinos colaboración a la hora de mantener el nivel en las tierras ya segadas y evitar desplazamientos por caminos para evitar riesgos.