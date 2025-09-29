Meteorología
Amposta recoge más de 240 litros por metro cuadrado y Mas de Barberans 168
Las lluvias dejan registros de 52,4 litros por metro cuadrado en media hora en la capital del Montsià
Amposta ha registrado 246 litros por metro cuadrado desde este domingo a mediodía y Mas de Barberans ha logrado los 168,6. También destaca el registro en los Alfacs (155,9) y en el Parque Nacional de los Ports (155,9), mientras que en Tivissa se han acumulado 105 litros por metro cuadrado.
En cuanto a las intensidades, las lluvias han dejado registros de 52,4 litros por metro cuadrado en media hora en Amposta y 27,6 en l'Aldea, según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La Conferencia Hidrográfica del Ebro ha informado también de la posibilidad de crecida de los barrancos de Pixadors, Vinaixarop y Rocaborba, en el Baix Ebre.
Se mantiene la alerta del plan Inuncat y se han suspendido las clases en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià. Protección Civil ha enviado una alerta a los móviles informando de la suspensión y pidiendo precaución.