Amposta recoge más de 240 litros por metro cuadrado y Mas de Barberans 168

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Amposta ha registrado 246 litros por metro cuadrado desde este domingo a mediodía y Mas de Barberans ha logrado los 168,6. También destaca el registro en los Alfacs (155,9) y en el Parque Nacional de los Ports (155,9), mientras que en Tivissa se han acumulado 105 litros por metro cuadrado.

En cuanto a las intensidades, las lluvias han dejado registros de 52,4 litros por metro cuadrado en media hora en Amposta y 27,6 en l'Aldea, según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La Conferencia Hidrográfica del Ebro ha informado también de la posibilidad de crecida de los barrancos de Pixadors, Vinaixarop y Rocaborba, en el Baix Ebre.

Se mantiene la alerta del plan Inuncat y se han suspendido las clases en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià. Protección Civil ha enviado una alerta a los móviles informando de la suspensión y pidiendo precaución.