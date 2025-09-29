Los aguaceros provocan filtraciones y la caída de una placa del falso techo en el CAP de Amposta

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Las fuertes lluvias caídas durante la madrugada de este lunes han provocado filtraciones en el edificio del CAP de Amposta, donde ha caído una placa de un falso techo sin causar daños personales. Para evitar posibles nuevos desprendimientos por la acción del agua que ha penetrado dentro de la estructura, se han retirado también dos placas.

Alrededor de mediodía, efectivos de la Policía Local de Amposta, de los Mossos d'Esquadra y de los Bombers se han desplazado hasta el centro para comprobar y valorar el alcance de la incidencia. El CAP, según ha informado el Departament de Salut, había cancelado a primera hora de la mañana la actividad programada y sólo atiende urgencias. A partir de las dos de la tarde se valorará la reanudación de servicios.