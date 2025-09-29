Un afectado por los aguaceros de Amposta: «En la zona baja de la ciudad nos inundamos tres veces al año»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los 275 litros por metro cuadrado que han caído en Amposta desde este domingo por la tarde han dejado zonas de la ciudad con mucha agua acumulada. «En la zona baja nos inundamos tres veces al año. Como el agua baja sin canalizar por las calles, la acequia madre no da abasto, se colapsa el sistema y nos entra un palmo de agua al almacén», ha apuntado Marc Conesa, uno de los vecinos afectados.

Conesa ha explicado que la situación se produce cada vez que llueven más de 60 litros y ha reclamado al ayuntamiento que ejecute de una vez unas obras que está previsto que empiecen antes de acabar el año. El alcalde de la ciudad, Adam Tomàs, ha asegurado que pedirán la declaración de zona catastrófica.

Uno de los afectados por los aguaceros de Amposta limpia el local donde ha entrado agua.ACN

Conesa ha explicado que como que las inundaciones en bajos y almacenes son frecuentes, a los vecinos los «toca tener todos los productos medio metro levantados». «Se acumula como si fuera un gran lago, ya estamos un poco cansados», ha enfatizado.

Consciente de la situación, Adam Tomàs, ha reclamado «celeridad» a las administraciones superiores. «Ahora estamos ejecutando las obras de los caminos de la dana del 2023, y estamos pendientes de la resolución que tiene que salir este mes de la dana del 2024, que no lo podremos ejecutar hasta el 2026. Dos años de espera no es viable», ha lamentado. El alcalde también ha explicado que este lunes por la mañana ha hablado con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha pedido «ayuda». En las próximas horas el consistorio acabará de hacer la valoración de los daños causados por la lluvia.

«La percepción es que la afectación no ha sido demasiado grande», ha dicho, si bien en el auditorio y en algunas instalaciones deportivas los ha entrado agua. También ha entrado en el CAP, donde repetidamente tienen problemas de filtraciones. La fuerte lluvia ha hecho que haya caído una placa del falso techo y por precaución se han retirado dos más. En la actuación ha intervenido la Policía Local y Mossos d'Esquadra.