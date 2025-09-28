El estado del catalán pone en alerta expertos en un encuentro del Congreso de Cultura Catalana en Alcanar

El profesor de la Universitat Rovira i Virgili, Pere Navarro, durante la conferencia sobre el mapa dialectal del catalánAriadna Escoda

El estado de salud «delicado» del catalán pone en alerta expertos y filólogos en un encuentro del Congreso de Cultura Catalana celebrada este fin de semana en Alcanar.

«Les lenguas minorizadas requieren intervención y políticas lingüísticas contextualizadas, pero también continuadas con el tiempo», ha aseverado a la ACN la profesora de la Universitat de les Illes Balears M. del Mar Vendrell, quien ha participado en la jornada.

Los «debates incómodos» para afrontar los retos de presente y futuro han marcado una programación con que la organización pone en común datos objetivos para hacer una diagnosis sobre el catalán.

Todo forma parte del Congreso de Cultura Catalana, que se alargará hasta el 2026 con actividades por todo el territorio de habla catalana.