Perdonan una deuda de 57.065 euros a una vecina de Amposta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una vecina de Amposta ha logrado la cancelación de deuda que ascendía a 57.065 euros gracias a Ley de la Segunda Oportunidad. La concursada cayó en un estado de insolvencia que no le ha permitido hacer frente a todos los pagos pendientes.

Una vez que llegó a la conclusión de que no podía ponerse al día, decidió empezar el proceso de segunda oportunidad para dejar atrás su difícil situación económica. Gracias a la Ley logró la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), lo que le permitió decir adiós a la deuda de 57.065 euros.