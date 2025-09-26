Licitan las obras de construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Amposta por 8,2 MEUR

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) ha publicado la licitación para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Amposta. Las instalaciones se ubicarán en la calle Amèrica número 14, costarán 8,2 millones de euros y el tiempo de ejecución de los trabajos será de un año y medio.

El complejo se instalará en un solar de unos 1.800 m2 y tendrá dos edificios independientes de cuatro plantas cada uno (sótano, planta baja y dos superiores): uno será para dependencias administrativas y el otro, justo al lado, para viviendas del personal. Así, la superficie construida será de 3.834 m2.