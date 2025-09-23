Sociedad
Sant Jaume d'Enveja recupera la normalidad con la reanudación de las clases en la escuela este miércoles
El Ayuntamiento habilita un acceso provisional en el centro mientras se repara la cubierta y la valla dañadas por la tormenta
Los 227 alumnos de la escuela de Sant Jaume d'Enveja, en el Montsià, podrán volver a la escuela este miércoles. El centro está cerrado después de la fuerte tormenta del domingo por la tarde que hizo caer el vallado, árboles y ramas del patio y arrancó una parte del techo del edificio.
El consistorio ha habilitado un acceso provisional mientras se repara la cubierta y se reconstruye el cerrado del centro escolar. Este miércoles también habrá servicio de comedor para los más de cien alumnos que comen cada día. La guardería Ferrer i Guardià ha reabierto este martes, una vez se han podido solucionar los desperfectos causados en el patio por las fuertes lluvias.
El consistorio ha limitado el perímetro de la entrada y la zona de recreo de la escuela de Sant Jaume para poder reprender las clases y continuar con las obras de reparación de los desperfectos causados por las intensas lluvias del domingo. A la valla y el tejado se suman numerosas persianas estropeadas por la granizada. El Ayuntamiento se ha hecho cargo de las obras de urgencia y confía poder recibir financiación por parte del seguro o a través de alguna ayuda supramunicipal.