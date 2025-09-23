Diari Més

Invertirán 1 millón de euros en habilitar una vía ciclable entre Amposta y Freginals

El COPATE ejecutará la primera fase de las obras, que afecta el tramo comprendido entre la C-12 y el camino de Solsó

El Ayuntamiento de Amposta ejecutará la segunda fase que alargará el vial hasta el límite del término municipal con Freginals.

ACN

El Consorcio de Políticas Ambientales de las Terres de l'Ebre (COPATE) ha sacado a licitación la primera fase para convertir en una vía ciclable, dentro de la ruta europea Eurovelo8, la antigua carretera entre Amposta y Freginals. El presupuesto de este tramo inicial es de 455.656,25, IVA incluido, comprende el sector que va desde la rotonda de la C-12 y el camino de Solsó, que se convertirá en un vial compartido por cicloturistas, peatones y vehículos de motor.

El proyecto global, que ha redactado el Consejo del Montsià, tiene un presupuesto en torno al millón de euros, la mitad de los cuales a cargo de los fondos europeos Next Generation. El Ayuntamiento de Amposta ejecutará la segunda fase, que alargará el vial hasta el límite del término municipal con Freginals.

