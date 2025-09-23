Invertirán 1 millón de euros en habilitar una vía ciclable entre Amposta y Freginals

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Consorcio de Políticas Ambientales de las Terres de l'Ebre (COPATE) ha sacado a licitación la primera fase para convertir en una vía ciclable, dentro de la ruta europea Eurovelo8, la antigua carretera entre Amposta y Freginals. El presupuesto de este tramo inicial es de 455.656,25, IVA incluido, comprende el sector que va desde la rotonda de la C-12 y el camino de Solsó, que se convertirá en un vial compartido por cicloturistas, peatones y vehículos de motor.

El proyecto global, que ha redactado el Consejo del Montsià, tiene un presupuesto en torno al millón de euros, la mitad de los cuales a cargo de los fondos europeos Next Generation. El Ayuntamiento de Amposta ejecutará la segunda fase, que alargará el vial hasta el límite del término municipal con Freginals.