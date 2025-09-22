La granizada estropea arrozales en el Delta y se suspenden las clases en Sant Jaume d'Enveja

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Las intensas lluvias de este domingo llegaron acompañadas de una fuerte granizada en la zona de la desembocadura del Ebro. En Sant Jaume d'Enveja (Montsià) se han suspendido las clases este lunes porque en la escuela cayeron muros y se comprueba el estado del techo. En el municipio también hay instalaciones eléctricas, vehículos y fincas particulares afectadas por la fuerte tormenta, como también ha pasado en el municipio vecino de Deltebre.

El episodio de lluvia intensa ha caído cuando todavía falta segar la mitad de los arrozales en el Delta del Ebro. Desde Sant Jaume d'Enveja hasta la finca Bombita de Deltebre, Unió de Pagesos calcula que hay unas 1.500 hectáreas afectadas, sobre todo en las fincas de variedades de arroz largas.

La alcaldesa de Sant Jaume d'Enveja, Maria Teresa Solsona, ha reconocido que la intensidad de la tormenta de estos el domingo les ha sorprendido y ha detallado que la zona de la escuela municipal ha sido la más afectada. Solsona no descarta que se produjera algún tipo de chasquido o tornado. Las dos vallas del centro escolar cayeron, el viento arrancó un trozo del tejado y también cayeron ramas y árboles en el patio. El espacio de recreo más afectado es el de la guardería Ferrer i Guardià.

Solsona ha contado que se está comprobando el estado de toda la infraestructura y el arbolado del exterior con la colaboración de los Bombers de la Generalitat y técnicos municipales y del Departament d'Educació. El director de los servicios territoriales de Educació en las Terres de l'Ebre, Mario González, ha agradecido la «rápida información»

recibida desde el centro y la guardería y la coordinación con el consistorio y ha explicado que trabajan con celeridad para determinar las actuaciones necesarias en la escuela, antes de decidir cuándo se pueden reprender las clases.

González ha confirmado que el interior del centro escolar tiene menos afectación que los accesos. «Nos preocupan las vallas porque los niños se pueden repartir en aulas -que no estén afectadas- pero no podrán salir al exterior», ha apuntado la alcaldesa. La escuela del núcleo de los Muntells y otros centros de poblaciones vecinas ha ofrecido las instalaciones para acoger a los alumnos que haga falta.

Tormenta en plena siega

Lo que también preocupa a Sant Jaume d'Enveja y Deltebre es la afectación de esta violenta tormenta al cultivo del arroz, que se encuentra al ecuador de la campaña de siega. La granizada que se produjo y los fuertes vientos que acompañaban la lluvia han tumbado buena parte del arroz listo para recoger. La afectación, según la primera valoración estimada del sindicato Unió de Pagesos, es de unas 1.500 hectáreas afectadas en los dos hemideltas, entre la zona de Sant Jaume, la Ràpita, Deltebre y hasta la finca de Bombita.

Desde las arroceras se da prisa a los seguros para que se haga un balance de daños en las próximas horas y no se retrasen los trabajos de recolección, ya que las plantas estropeadas que han quedado de pie se irán doblando y se perderá la semilla si entra en contacto con el agua. Desde Unió de Pagesos alertan que las restricciones europeas en el uso de fitosanitarios han obligado a plantar variedades de arroz largo «poco testadas en el territorio», que se ven más perjudicadas con episodios meteorológicos como el de este domingo.

En las Terres de l'Ebre, la lluvia más intensa se concentró en el interior de Montsià y el Baix Ebre, con registros de hasta 36 litros por metro cuadrado en Amposta, 32 en los Valentins en Ulldecona, 31,5 en el Mas de Barberans, o los 27,8 de Aldover.