Denuncian en Alcanar a un pescador por capturar 27 kilogramos de pulpo con un peso inferior al permitido

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de las Terres de l'Ebre han denunciado a un pescador por capturar 27 kilogramos de pulpo de roca que no cumplía legalmente con el peso mínimo exigido.

El pasado 16 de septiembre los agentes realizaban tareas de vigilancia y control de la actividad pesquera en el Puerto de las Cases d'Alcanar (Montsià) cuando observaron cómo un hombre descargaba un capazo de plástico desde una embarcación de pesca profesional.

El hombre depositó directamente el capazo en el interior de un vehículo estacionado en el mismo Puerto. Los policías pararon el vehículo e inspeccionaron el contenido del recipiente tratándose de varios ejemplares de pulpo de roca octopus vulgaris.

Todos los ejemplares presentaban un peso muy inferior al requerido por la normativa vigente, que es de 1 kilogramo según la Ley 2/2010 de pesca y acción marítimas.

El hombre, también propietario de la embarcación, fue denunciado administrativamente por los agentes y se intervinieron los pulpos con un peso total 27 kilogramos. Los pulpos intervenidos fueron entregados a una entidad de beneficencia.