Realojan a 17 familias afectadas por el incendio en una tienda de electrodomésticos en Amposta

Grúa de Bombers en un edificio de Amposta afectado por el incendio de un establecimiento de electrodomésticos en los bajos del inmueble.

La mayoría de la cuarentena de familias del edificio de la calle Burgos d'Amposta, afectado por un incendio el pasado 4 de septiembre, no podrán volver a casa hasta que no se restablezca el servicio de electricidad y agua, que puede tardar meses en algunos casos. El consistorio ha ayudado a diecisiete familias a encontrar viviendas de alquiler o les ha ofrecido pisos de servicios sociales.

Como ha adelantado el Diari de Tarragona y ha confirmado ACN, el consistorio analizará la toxicidad de los elementos quemados por el fuego para garantizar un uso seguro de objetos como la ropa y que los vecinos puedan devolver con garantías en las viviendas. El fuego en una tienda de electrodomésticos de la planta baja del edificio provocó daños estructurales en 25 pisos superiores.

El incendio se produjo la tarde del 4 de septiembre en una tienda de electrodomésticos situada en el número 15 de la calle Burgos. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a 30 personas por inhalación de humo. Una quincena fueron trasladadas a los hospitales de Amposta y Tortosa.