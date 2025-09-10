Cultura
El festival de cine fantástico y de terror Fangofest de Amposta proyectará 130 películas y cortos
El auditorio de la Lira Ampostina acogerá la proyección de 14 largometrajes y 115 cortometrajes
La 16.ª edición del festival de cine fantástico, de terror y gore Fangofest d'Amposta (Montsià) proyectará cerca de 130 películas y cortometrajes desde este miércoles hasta el domingo, 14 de septiembre.
Durante cinco días, el auditorio de la Lira Ampostina acogerá la proyección de 14 largometrajes y 115 cortometrajes, entre los que destacan 'Chainsaws were singing', que abre hoy el festival a las 17:30 horas, o 'Personalhood'.
Entre los invitados al certamen estará Carlos Martín Ferrera, director de 'L’any de la plaga' o 'Jauría', que recibirá el sábado el premio El Pont de l’Infern. También asistirán otros directores y guionistas de cine fantástico, como Caye Casas o Manu Carballo.
El festival también ofrecerá actividades paralelas, como la exposición 'Crucifixiones' de Adrián Cardona, que se inaugurará el viernes en el Museo de las Terres de l'Ebre y se podrá visitar hasta el 26 de septiembre.