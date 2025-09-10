Diari Més

El festival de cine fantástico y de terror Fangofest de Amposta proyectará 130 películas y cortos

El auditorio de la Lira Ampostina acogerá la proyección de 14 largometrajes y 115 cortometrajes

Ambiente en el exterior del casal municipal de Amposta durante la decimoquinta edición del Fangofest.

Ambiente en el exterior del casal municipal de Amposta durante la decimoquinta edición del Fangofest.ACN

Efe

La 16.ª edición del festival de cine fantástico, de terror y gore Fangofest d'Amposta (Montsià) proyectará cerca de 130 películas y cortometrajes desde este miércoles hasta el domingo, 14 de septiembre.

Durante cinco días, el auditorio de la Lira Ampostina acogerá la proyección de 14 largometrajes y 115 cortometrajes, entre los que destacan 'Chainsaws were singing', que abre hoy el festival a las 17:30 horas, o 'Personalhood'.

Entre los invitados al certamen estará Carlos Martín Ferrera, director de 'L’any de la plaga' o 'Jauría', que recibirá el sábado el premio El Pont de l’Infern. También asistirán otros directores y guionistas de cine fantástico, como Caye Casas o Manu Carballo.

El festival también ofrecerá actividades paralelas, como la exposición 'Crucifixiones' de Adrián Cardona, que se inaugurará el viernes en el Museo de las Terres de l'Ebre y se podrá visitar hasta el 26 de septiembre.

