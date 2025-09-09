Salen a licitación las obras de la carretera de Poble Nou del Delta

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento de la carretera T-2021, entre la Ràpita y Poble Nou del Delta (Amposta). Después de aprobar a finales de agosto el expediente de contratación el plazo para que las empresas interesadas en ejecutar el proyecto presenten sus ofertas se abrió el día 3 de septiembre y permanecerá abierto hasta el próximo 25 de este mismo mes.

La obra cuenta con un presupuesto total de 13.524.892,98 euros. La Diputación de Tarragona también ha aprobado este martes los trámites iniciales para poder llevar a cabo las expropiaciones de las fincas afectadas necesarias. Una vez empiecen las actuaciones, la vía pasará a ser titularidad del ente provincial. La principal actuación que se llevará a cabo en la T-2021, en un tramo de 10 kilómetros, será el ensanchamiento de la carretera hasta los 6 o 8 metros dependiendo del tramo.

Actualmente, la conocida como "carreteradelavergonya", por sus condiciones precarias y elevada siniestralidad, presenta una anchura media inferior a los 5,30 m por término medio. Además, también se mejorarán todas las intersecciones con la construcción de dos rotondas, una en el término municipal de la Ràpita, en la intersección con la carretera TV-3408, y la otra en Poble Nou del Delta para dar acceso al pueblo mediante la Ronda dels Pins y a los campos del sur.