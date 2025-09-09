Hacen un llamamiento a presentar alegaciones para detener la ampliación de una extractiva de arcilla en Ulldecona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

GEPEC-EdC y Salvem lo Montsià piden a la ciudadanía que presenten alegaciones contra el proyecto de ampliación de la extractiva de arcilla Ferradura II en Ulldecona, tal como hicieron ellos hace unos meses. Los ecologistas denuncian que la ampliación supone una amenaza tanto para la biodiversidad como para el patrimonio histórico y cultural.

La actuación está situada muy cerca de los yacimientos arqueológicos de los Castellets y la Cogula, fechados entre los siglos VIII y VI a.C., y también del llamado mar de olivos, la zona con mayor densidad de olivos monumentales del país, según indican las entidades. Por eso, hacen un llamamiento a presentar las alegaciones -la fecha límite es el 16 de septiembre- y a sumarse a la campaña en Change.org para conseguir firmas.