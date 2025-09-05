A información pública el proyecto de un parque solar con 1.422 paneles fotovoltaicos en Ulldecona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Departamento de Territorio ha sometido a información pública el proyecto de un parque solar con 1.422 paneles solares fotovoltaicos en Ulldecona (Montsià). Este viernes ha publicado el anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Agrosolar del Montsià SL ha solicitado la autorización administrativa previa y de construcción, así como la autorización del proyecto de actuación específica de interés público en suelo no urbanizable y la evaluación de impacto ambiental de la planta denominada PV-Agrosolar del Montsià-1-Ulldecona.

La empresa proyecta un parque con una potencia instalada de 952,74 KWp y 990 KWn y sus infraestructuras de evacuación, línea soterrada de 25 kV. El presupuesto de las instalaciones es de 729.563,19 euros.