Dan por cerrado el incendio en una tienda de electrodomésticos en Amposta, que provocó 30 atendidos leves

Grúa de Bomberos en un edificio de Amposta afectado por el incendio de un establecimiento de electrodomésticos en los bajos del inmueble.ACN

Los Bomberos de la Generalitat han dado por finalizado el incendio en una tienda de electrodomésticos en Amposta que se originó este jueves al mediodía. La tienda está situada en el número 15 de la calle Burgos. Los Bomberos han estado remojando la zona y posteriormente se han retirado del lugar.

Por su parte, Protección Civil ha cerrado la prealerta del Procicat por este fuego. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a 30 personas en estado leve, de las que 11 fueron trasladadas al hospital Verge de la Cinta y cinco al hospital comarcal de Amposta. El Ayuntamiento de Amposta valorará durante este viernes el edificio para descartar daños, según ha informado Protección Civil.

Los Bomberos evacuaron a 28 personas de los pisos superiores al establecimiento y a dos con movilidad reducida se las confinó, dado que el fuego, que empezó a las dos y media de la tarde, seguía quemando seis horas después por la presencia de baterías en algunos de los aparatos afectados, como patinetes.