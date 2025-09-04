16 heridos leves a raíz de un incendio en una tienda de electrodomésticos en Amposta

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

16 personas han resultado heridas leves y han sido trasladadas a hospitales por un incendio en una tienda de electrodomésticos que ha empezado este jueves al mediodía en la calle Barcelona de Amposta. 11 heridos han ido al hospital Verge de la Cinta de Tortosa y los otros 5 al hospital comarcal de Amposta.

Aparte de estos 16 afectados, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a 14 personas más, que han sido dadas de alta in situ. 28 personas han sido evacuadas por los Bomberos de los pisos superiores y a 2 con movilidad reducida se las ha confinado, dado que el fuego, que ha empezado a las dos y media de la tarde, seguía quemando seis horas después por la presencia de baterías en algunos de los aparatos afectados, como patinetes.

El SEM ha activado 5 ambulancias y 1 equipo conjunto SEM-Bomberos. Por otro lado, los Bomberos, que han enviado 5 dotaciones a la zona, han explicado que el humo ha afectado a la escalera y algunas viviendas, que han revisado y ventilado.

En el local, seis horas después de empezar el incendio continuaba activo y quemaba baterías de alguno de los aparatos afectados. Los Bomberos remojaban el establecimiento y abrían accesos para contener el fuego y para evitar la propagación al resto del edificio.

Hacia las diez menos cuarto de la noche el cuerpo de emergencias ha informado de que la parte activa del incendio ya estaba apagada y que se empezaba a retirar el material, principalmente patinetes eléctricos que sumergían en un contenedor.