El alcalde de la Ràpita traslada a Illa un proyecto de «acuicultura fotovoltaica» en la bahía de los Alfaques

Un proyecto de «acuicultura fotovoltaica» la instalación de paneles solares sobre las aguas de la bahía de los Alfaques, con una potencia total de 200 MW. Esta es la propuesta de que el alcalde de la Ràpita, Xavier Reverté, ha trasladado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en su visita institucional este miércoles al mediodía al Ayuntamiento.

Un proyecto «estratégico», según el alcalde, que permitiría generar energía para impulsar el desarrollo económico del territorio. «Abriría la puerta a la creación de una zona franca en el puerto de los Alfaques y a la implantación de uno fecha center, además de dar soluciones a los problemas del sector pesquero derivados del calentamiento de las aguas,» ha asegurado.

En una reunión mantenida en la casa consistorial, Reverté ha abordado con Illa temas como «seguridad, inmigración, nuevos proyectos y, sobre todo, de la necesidad de consenso territorial y del crecimiento del Delta y de las Terres de l'Ebre». «Siempre buscamos que los proyectos de la Ràpita tengan un beneficio global para todo el territorio», ha insistido el alcalde.

Según ha explicado el consistorio en un comunicado, el presidente ha mostrado «máximo apoyo a las propuestas del Ayuntamiento, aunque algunas dependerán también de la aprobación del Ministerio».

Durante el encuentro también se han abordado otras cuestiones, como la construcción del nuevo instituto de la Ràpita, que podrá acoger entre 780 y 825 alumnos y que ya se encuentra pendiente de cerrar al modelo de financiación con la Generalitat. Además, se ha tratado el futuro del edificio del el Arriaz que, según el consistorio, finalmente se podrá derribar después dhaver resuelto los obstáculos administrativos