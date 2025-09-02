Susto en Ulldecona: una vaquilla se escapa y tiene que ser capturada por la policía

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ayer por la tarde, las calles de Ulldecona presenciaron una persecución policial inusual: la protagonista del suceso era ni más ni menos que una vaquilla que se había escapado de la plaza de toros de la villa.

La «fuga» del animal hizo que los vecinos, que celebraban la fiesta mayor, se llevaran un buen susto e intentaran esquivar la bestia como podían.

Según indican varios medios locales, finalmente fueron agentes de la Policía Local y miembros de la comisión de fiestas los encargados de capturar la vaquilla, que ya había recorrido libremente varias calles del municipio. El animal fue atrapado en las afueras del pueblo y cargado en un camión.

Afortunadamente, el incidente quedó sólo en un susto y los actos de la fiesta pudieron continuar con normalidad, ya que la policía, mientras perseguía la vaquilla, alertaba la población para que no saliera a la calle o buscara un lugar seguro si ya estaba fuera.