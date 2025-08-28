Detenido un vecino de Tarragona en un estado avanzado de «radicalización violenta» acusado de enaltecimiento del terrorismo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido a un hombre como presunto autor de los delitos de auto adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo. El hombre, de 36 años, es vecino de Santa Bàrbara (Montsià) pero fue detenido en Martorell (Baix Llobregat) el 13 de agosto en una acción anticipada, ya que según los Mossos el detenido podía tener la intención de realizar una acción violenta.

Aunque la investigación se encontraba todavía en curso bajo la tutela del Juzgado Central de Instrucción nº. 3 de la Audiencia Nacional, el día 13 de agosto de 2025 se decidió anticipar la detención para neutralizar esta amenaza contra la seguridad pública. Al registrar el domicilio del hombre en Santa Bàrbara los agentes intervinieron diferentes dispositivos electrónicos y un arma blanca.

El 16 de agosto el detenido pasó a disposición judicial en el Juzgado Central de Instrucción nº. 1 de la Audiencia Nacional en funciones de guardia y ha ingresado en el centro penitenciario Brians 2. Fuentes policiales han señalado a ACN que el detenido tenía antecedentes policiales relacionados con delincuencia común.

La investigación se inició a finales de 2024, a raíz de la observación de un cambio radical en la actitud del detenido, que mostraba una conducta cada vez más agresiva y hacía proclamas públicas a favor de organizaciones yihadistas a través de redes sociales.

Durante el proceso, se constató que el investigado se encontraba en un avanzado estado de radicalización violenta, alimentado por el consumo intensivo de contenidos extremistas relacionados con el conflicto de Palestina.

En el curso de la investigación, los Mossos y la Guardia Civil han trabajado de manera coordinada para garantizar la neutralización del individuo en el marco de la operación denominada Operación 'ASSOQ'. De hecho, los agentes que detuvieron al hombre eran del Área de Información Territorial de la Policía de la Generalitat- Mossos d'Esquadra de Terres de l'Ebre, en una operación conjunta con agentes del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona.