Extinguido un fuego forestal en la zona de Pont de Malany de la Sénia

Dos dotaciones de Bombers de la Generalitat junto con el apoyo de los bomberos de Benicarló extinguieron el jueves por la noche un incendio de vegetación en la Sénia, en la zona de Pont de Malany. El aviso lo recibieron a las 22.30 horas y se desplazaron hasta el lugar.

Según explica el cuerpo de emergencias, en la zona del incendio había ráfagas de viento de 30-40 km/h. El fuego quemó en baja-media intensidad unos 200 metros cuadrados.