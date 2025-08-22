Detenido un hombre en Amposta por dos robos con intimidación en dos tiendas del municipio

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a un hombre, de 39 años, como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación en tiendas de Amposta. El primer robo se produjo el sábado pasado en un estanco de la capital de Montsià. El individuo amenazó a la trabajadora del establecimiento y se llevó 740 euros en metálico.

El segundo robo se produjo este miércoles, cuando un hombre con la misma indumentaria, entró en un comercio de la localidad exhibiendo un arma blanca y exigiendo todo el dinero de la caja. Se llevó varios billetes de veinte y de diez euros y monedas de un euro. El detenido, con numerosos antecedentes policiales, ha pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Amposta.