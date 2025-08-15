Rescatan a una chica ebria que había caído al canal de Amposta

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Nuevo incidente en las Fiestas Mayores de Amposta. Esta vez ha sido el rescate de una chica joven que se ha caído al canal de Amposta. Los hechos han pasado a las 05.27 horas en la calle de Sebastià Joan Arbò, donde se encuentra el espacio joven de las Fiestas Mayores de la capital del Montsià.

Según ha podido saber Diari Més, la chica se encontraba en estado ebrio cuando se ha precipitado al agua. Hasta el lugar se han desplazado los Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques, que ha atendido a la joven.

La madrugada del jueves en la misma zona se produjo una pelea multitudinaria que acabó con cinco personas heridas por arma blanca y una sexta por un golpe. Uno de los heridos por arma blanca es menor de edad. La mayoría de las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Comarcal de Amposta y al Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron pocas horas después al hombre que perpetró la agresión. La investigación continúa abierta y se prevén más detenciones.