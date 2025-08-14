Se prohíbe el baño en la playa de Marjal de Alcanar por un vertido de hidrocarburos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección civil ha prohibido el baño en la playa de Marjal de Alcanar (Montsià) por un vertido de hidrocarburos este jueves al mediodía. El servicio de socorrismo ha izado la bandera roja y se ha restringido el baño después de que el teléfono de emergencias 112 recibiera un aviso que se había producido el vertido de hidrocarburos.

El escape provendría de una embarcación situada cerca del litoral. Los cuerpos de emergencias se están desplazando a la playa.