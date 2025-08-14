Detenido el hombre que ha agredido a cinco personas con un arma blanca en Amposta

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido al hombre que este madrugada ha agredido con un arma blanca a cinco personas en Amposta. La agresión se ha producido a raíz de una pelea entre dos grupos durante la fiesta mayor de la ciudad. La investigación continúa abierta y se prevén más detenciones.

La pelea multitudinaria ha tenido lugar en torno a las seis de la mañana en la zona del paseo Fluvial, cerca de un recinto donde se celebraban actos festivos. Uno de los heridos por arma blanca es menor de edad. La mayoría de las personas lesionadas han sido trasladadas al Hospital Comarcal de Amposta y al Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. La reyerta ha sido entre dos grupos, uno de los cuales con varios individuos con antecedentes policiales.