Cinco heridos por arma blanca en una pelea multitudinaria esta madrugada en Amposta

Cinco personas han resultado heridas por arma blanca y una sexta por un golpe en una pelea multitudinaria esta madrugada en Amposta. Los hechos se habrían producido en torno a las seis de la mañana en la zona del paseo Fluvial, cerca de un recinto donde se celebraban actos de la fiesta mayor. Uno de los heridos por arma blanca es menor de edad. La mayoría de las personas lesionadas han sido trasladadas al Hospital Comarcal de Amposta y al Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

La reyerta ha sido entre dos grupos, uno de los cuales con varios individuos con antecedentes policiales. Los Mossos d'Esquadra están investigando los hechos y todavía no se ha producido ninguna detención. El Ayuntamiento de Amposta ha hecho una publicación en las redes sociales condenando la pelea una vez finalizada la fiesta.

El alcalde, Adam Tomàs, ha lamentado profundamente los hechos y ha denunciado la actitud de algunos individuos procedentes de otros municipios del territorio que han protagonizado el enfrentamiento. Tomàs ha anunciado que se seguirán poniendo todas las medidas de seguridad para evitar que situaciones como esta se vuelvan a producir. Y ha aprovechado para recordar que los primeros cinco días de fiestas han transcurrido con normalidad.

Al mismo tiempo, el alcalde ha querido reconocer y poner en valor la rápida y eficaz coordinación entre la Policía Local, los Mossos d'Esquadra, el servicio de seguridad privada y el personal sanitario, que permitió actuar con celeridad y evitar consecuencias más, graves. También ha agradecido a la ciudadanía que estaba en el lugar de los hechos por su responsabilidad a la hora de facilitar la tarea de los cuerpos de seguridad.