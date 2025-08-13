Cinco heridos leves durante un incendio de un lavavajillas en la Ràpita

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Cinco personas han resultado heridas por inhalación de humo durante un incendio en la Ràpita. Los hechos han pasado a las 04.14 horas en un piso de la calle Val de Zafan y los Bombers de la Generalitat han enviado cuatro dotaciones terrestres.

Una vez allí han localizado a los inquilinos de la vivienda confinados en el balcón y los han evacuado fuera de la vivienda. El incendio se encontraba en uno lavavajillas situado en la cocina del piso, el cual ha provocado mucho humo. Las llamas no se han desarrollado, según explica el cuerpo de emergencias. Una vez ventilada la vivienda han dado por finalizado el servicio.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atendido a los afectados y los han trasladado con pronóstico leve hasta un centro hospitalario.